Eisenach Traditioneller Festumzug zum Sommergewinn

Der Sommergewinn ist eines der ältesten und größten Frühlingsfeste in Deutschland. Der Festzug zum Sommergewinn stand in diesem Jahr unter dem Motto „Seltenes Handwerk in Thüringen“ und hat mehr als 1200 Mitwirkende in 46 Laufgruppen und auf 32 Wagen vereint. Zehn Kapellen und Spielmannszüge sorgten für Stimmung. Am Thementeil zum Handwerk beteiligten sich zum Beispiel Blaudrucker aus Erfurt, Glasbläser aus Lauscha oder Messerschmiede aus Steinbach.