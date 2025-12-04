Ein Theaterstück von 1976, das im Gewürzregal einer Küche spielt, eine Stunde lang das gleiche Bühnenbild, ganz analog, kein Multimedia, kein Spektakel – und das soll Kinder heute noch in den Bann ziehen? Kann es tatsächlich, wie das diesjährige Weihnachtsmärchen am Landestheater Eisenach beweist. Die Kinder sitzen gespannt in dem musikalischen Schauspiel „Der Lebkuchenmann“ von David Wood, beteiligen sich mit lautstarken Rufen, lachen und gestikulieren – kurz: sie werden offensichtlich bestens unterhalten. Nicht mehr und nicht weniger, und das ist sehr viel angesichts dessen, mit welchen Sinnes(über)reizungen heute um die Aufmerksamkeit der Jüngsten und Jungen gebuhlt wird.