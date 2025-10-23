Bereits zum dritten Mal fand in der vergangenen Woche das Wartburg-Fest der Demokratie in Eisenach statt. Vom 13. bis 19. Oktober 2025 versammelten sich 25 internationale Studentinnen und Studenten aus 18 Ländern in der Wartburgstadt, um zu diskutieren, sich zu vernetzen und in professionellen Workshops das diesjährige Thema Wahlgerechtigkeit zu ergründen. Zentral war dabei auch der Austausch über demokratische Erfahrungen in den jeweiligen Heimatländern. Mit der „Wartburg-Erklärung zur Zukunft der Demokratie“ wurde eine gemeinsame Deklaration zum selbst gewählten Thema Wahlgerechtigkeit ausgearbeitet. Sie soll zur Sensibilisierung und Stärkung des demokratischen Engagements beitragen.