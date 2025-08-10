Der Stadtrat hat kürzlich zugestimmt, am Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach einen Anbau zu errichten und die dortige Sporthalle zu sanieren. Um das Vorhaben vorzubereiten, war in der vergangenen Woche der Zustand der vorhandenen Bausubstanz begutachtet worden. Dabei seien im Dachtragwerk der Sporthalle gravierende Schäden festgestellt worden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht mehr möglich, die Halle zu nutzen. Das Bauwerk ist ab sofort für den Schul- und Vereinssport gesperrt.