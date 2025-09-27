Der Umzug ins Diako-Seniorenzentrum „Wartburgblick“ war für Familie Lanz ein Wendepunkt in einer schweren Lebensphase. Heinz Lanz, heute 98 Jahre alt, und seine Frau Hildegard Lanz befanden sich in einer Notlage: „Wir konnten das Haus nicht mehr verlassen, keine Treppen mehr steigen, nicht mehr auf den Balkon gehen. Auch unsere Wohnung konnten wir nicht mehr in Ordnung halten. All das ging dem Ende zu und war nicht mehr möglich“, schildert Heinz Lanz.