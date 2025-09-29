In der Nacht zum 25. September hat es in Eisenach kurz nach Mitternacht gleich mehrerfach gebrannt. Am Westbahnhof wurde eine hölzerne Zugangstür angezündet. Fast zeitgleich brannten in der Georgenstraße mehrere vor der Fassade eines Restaurants abgestellte Stühle. Durch die starke Hitze wurden auch die Hauswand und ein Stromkasten beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.