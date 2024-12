In Eisenach hatten am Freitag etliche Autofahrer ihre Wagen so ungünstig auf einer Park-and-Ride-Fläche in der Adam-Opel-Straße abgestellt, dass andere Verkehrsteilnehmer den Parkplatz nicht mehr verlassen konnten. Das führte verständlicherweise zu Unmut und etlichen Anrufen bei der Polizei.