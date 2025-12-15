Was für die einen nur alter, staubiger Kram ist, entpuppt sich für Historikerinnen und Historiker als wahrer Schatz. Bei der Räumung des Dachbodens entdeckte Anika Biedermann Firmenunterlagen des ehemaligen Granit- und Marmorwerks Walter Conradus und übergab sie an das Eisenacher Stadtarchiv. Bei den aufgefundenen Unterlagen handelt es sich um Auftragsbücher, Belege für Auslagen und Spesen, Lieferantenakten, Kalkulationen sowie Kundenkarteien aus der Zeit von 1901 bis 1944. Nach einer sorgfältigen Reinigung und anschließenden Erschließung durch das Stadtarchiv Eisenach sind die Unterlagen jetzt öffentlich nutzbar.