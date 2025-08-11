„Würden Sie bitte absteigen“. Mit dieser höflich formulierten Forderung beginnt die Sommertour von Oberbürgermeister Christoph Ihling (CDU) durch die Eisenacher Innenstadt. Er begleitet an diesem Tag Friedhelm Göpel, Fachdienstleiter Ordnungsrecht, und die beiden Außendienstler des Ordnungsamts, Christiane Senf und Frank Burkhardt. Der richtige Begriff ihrer Tätigkeit heißt Fachkraft kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst. Beide haben unlängst eine Zusatz-Qualifizierung abgeschlossen und dürfen jetzt zum Beispiel Personalien erfassen oder Platzverweise erteilen, sollte sich jemand nicht an geltende Gesetze halten.