Zu einem versuchten Raub kam es am vergangenen Freitag gegen 13.20 Uhr in der Marktgasse in Eisenach. Ein 13-Jähriger war zu Fuß in der Karlstraße in Richtung Markt unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Jugendlichen geschubst wurde. „Im weiteren Verlauf wurde er in die Marktgasse gedrängt und nach Geld befragt. Der Junge konnte nur wenige Cent herausgeben. Einer der Täter schlug den 13-Jährigen mehrfach in sein Gesicht. Die Täter ließen von dem leicht verletzten Jungen ab und flüchteten in Richtung Markt“, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen einen 15-Jährigen. Darüber hinaus sucht die Polizei noch Zeugen zu diesem Vorfall. Es wird um Meldung unter der Telefonnummer 03691/261124 mit Angabe der Bezugsnummer 0064522/2026 gebeten.