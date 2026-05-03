In Nähe des Eisenacher Bahnhofs, in der Langensalzaer Straße, brach am Sonntagmorgen gegen 04.40 Uhr ein verheerendes Feuer auf dem Gelände einer Holzfirma nahe der Gleisanlagen aus. Ein großer Carport und ein darin abgestellter Trabant brannten vollständig ab, bevor die Flammen auf die angrenzende Lagerhalle sowie eine Rasenfläche übergriffen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Personen kamen laut Polizeiangaben nicht zu Schaden und auch die Bahngleise blieben unversehrt.