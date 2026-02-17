Aufgrund der anhaltenden Beschwerden zu Geschwindigkeitsübertretungen hat sich die Stadt Eisenach dazu entschlossen, nochmals einen Enforcement Trailer – im Volksmund „Panzerblitzer“ genannt – anzumieten. Dieser trägt dieses Mal den Namen „Zoe“ und wird ab sofort zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet eingesetzt, teilt die Verwaltung mit. Zunächst wird er im Ortsteil Göringen und in der Herrenmühlenstraße zum Einsatz kommen.