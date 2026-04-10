Eisenach: Entenkücken auf der Straße

In der Auestraße in der Eisenacher Oststadt hat eine Anwohnerin ein Entennest unmittelbar am Straßenrand entdeckt.
Aufgepasst Autofahrer! Am Straßenrand der Auestraße in Eisenach befindet sich ein Entennest.
In der Auestraße in der Eisenacher Oststadt hat eine Anwohnerin ein Entennest unmittelbar am Straßenrand entdeckt.
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Sie informierte die Stadtverwaltung. Da Gefahr besteht, dass die Entenfamilie beim Überqueren der Fahrbahn überfahren wird, prüften Tierschützer, ob das Gelege umgesetzt werden kann. Sie rieten davon ab: Eine Verlegung könnte dazu führen, dass die Eltern das Nest nicht mehr annehmen.
Daher sind jetzt ein Schild und eine Warnbake aufgestellt worden, um alle Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie möglicherweise einem Entenpaar und seinen Küken begegnen und entsprechend langsam und vorsichtig fahren sollten.
Die Auestraße verläuft direkt an der Hörsel. Sie stellt eine Verbindung zum Gewerbegebiet nahe dem Eichrodter Weg dar, weshalb dort auch Laster fahren.
Die Stadtverwaltung dankt der Hinweisgeberin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu sein, um das sichere Aufwachsen der Entenküken zu ermöglichen.