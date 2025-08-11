Für eine besondere Ehrung kommt diese Woche, vom 15. bis 17. August, eine Gruppe aus Eisenachs ungarischer Partnerstadt Sárospatak in den Wartburgkreis. Die Delegation steht unter der Leitung von Bürgermeister Szabolcs Farkas. Zum dreitägigen Programm gehören eine Führung auf der Wartburg und der Besuch des Straßenfestes in der Goldschmiedenstraße. Die Gäste aus Ungarn nehmen am Kinder- und Familienfest mit Benefizkonzert der Band „Stilbruch“ in der Wandelhalle teil. Mit dem Erlös aus dieser Veranstaltung wird der ambulante Hospizdienst in Eisenach unterstützt.