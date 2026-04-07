Die Veranstaltung „Rennsteig erleben“ am Ostermontag war ein Erfolg, so das Resümee der Stadtverwaltung Eisenach. „Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Durch ihr Engagement, ihre Begeisterung und ihre Bereitschaft, Zeit und Können zu investieren, ist aus einer Idee ein Erlebnis für viele Menschen geworden“, betonte Oberbürgermeister Christoph Ihling. Das beginnt bei den Wanderleitern, die drei Touren mit rund 180 Wanderern geführt haben, geht über die Guides für die beiden Mountainbike-Strecken mit 20 Teilnehmern und reicht bis zu Unternehmen, Vereinen und Einrichtungen, die am Ziel auf der „Hohen Sonne“ Informations- und Mitmachstände aufgebaut hatten, in die Versorgung eingebunden gewesen sind oder für das Unterhaltungsprogramm gesorgt haben.