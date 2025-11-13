Im Bereich „Am Sengelsbach“, ausgangs des Johannistals in Richtung Burschenschaftsdenkmal, ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Eisenacher Feuerwehren sind um 7.25 Uhr alarmiert worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Als sie am Einsatzort eintrafen, standen ein Bungalow mit großem Carport und ein Holzlager in Flammen. Außerdem hatte sich das Feuer auf angrenzende Rasenflächen ausgebreitet und drohte, auf den Baumbestand überzugreifen.