Mit dem Start des dritten Bauabschnitts wird die Sanierung des unterirdischen Löbersbachs in Eisenach fortgesetzt. Der aktuelle Abschnitt erstreckt sich vom Bereich Johannisstraße/Löberstraße bis zum Karlsplatz und umfasst rund 140 Meter. Die Arbeiten hatten bereits im Oktober 2024 mit der Reparatur einer ersten Schadstelle begonnen. Im zweiten Bauabschnitt wurden von März bis Dezember 2025 etwa 62 Meter des Bachlaufes instand gesetzt. Für die nun begonnene dritte Etappe wird eine Bauzeit von etwa zweieinhalb Jahren veranschlagt.