„Die Gefahrenlage im Eisenacher Mariental nahe der Drachenschlucht ist weiterhin hoch, obwohl die Stadt Eisenach Mitte April dieses Jahres die Möglichkeit des Parkens entlang der Bundesstraße 19 am Zugang zur Drachenschlucht in Abstimmung mit dem Thüringer Landesamt für Bau- und Verkehr (TLBV) neu geregelt hat“, wird von der Stadtverwaltung eingeschätzt. Die Seitenstreifen der B 19 sind kein Parkplatz mehr. Doch immer wieder wird das Verbot umgangen. Kontrollen des städtischen Ordnungsamtes der vergangenen Wochen zeigen, dass sich viele Autofahrer – oft auch Fahrzeuge mit einheimischen Kennzeichen – nicht an das Verbot halten. Seitenstreifen, aber auch Waldwege werden weiter zugeparkt. Allein dieses Jahr wurden bereits 180 Verstöße in diesem Bereich geahndet.