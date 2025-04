Mit dem Geburtstag Johann Sebastian Bachs am 21. März begann auch wieder die musikalische Saison in Bachs Taufkirche, der Georgenkirche in Eisenach. Der Pfarrer der Georgenkirche, Martin Hundertmark, Thomas Müller und Ulrich Dove vom Eisenacher Bachchor sowie Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner stellten das neue Jahresprogramm „Musik in Johann Sebastian Bachs Taufkirche“ 2025 vor. Es beinhaltet 150 Konzerte und Gottesdienste mit besonderer Kirchenmusik und ist damit das umfangreichste Musikprogramm in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.