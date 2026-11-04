Eisenach: 42 Wohnungen wegen Brand evakuiert

Fünf Menschen in medizinischer Behandlungen und ein Großeinsatz der Feuerwehr: Ein Kellerbrand hat am Dienstagabend für Aufregung gesorgt. Was ist die Brandursache?
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Gegen 19.50 Uhr brach das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „An der Tongrube“ aus. Nach Angaben der Feuerwehr standen zwei Kellerabteile in Hausnummer 12 in Vollbrand. Der Rauch breitete sich rasch aus und zog durch die Treppenhäuser der Häuser 12 und 14 bis in Hausnummer 16.
Viele Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Andere wurden von Feuerwehr und Polizei durch die verrauchten Treppenhäuser nach draußen gebracht, teilweise mit sogenannten Brandfluchthauben. Insgesamt waren drei Hauseingänge mit 42 Wohnungen betroffen.
Die Feuerwehr brachte den Brand um 20.36 Uhr unter Kontrolle und verhinderte, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile ausbreiteten. Schwieriger gestaltete sich anschließend die Entrauchung der Gebäude. Wegen der baulichen Gegebenheiten blieb der Einsatz noch mehrere Stunden umfangreich.
Fünf Menschen wurden medizinisch versorgt. Eine 53-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Drei weitere Personen wurden ambulant behandelt.
Für die betroffenen Mieter richtete das Deutsche Rote Kreuz eine Betreuungsstelle in der Turnhalle des Förderzentrums ein. 21 Bewohner wurden dort zeitweise untergebracht. Ein Bus des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil brachte Evakuierte zur Unterkunft.
Am Einsatz waren insgesamt 44 Feuerwehrleute, 30 DRK-Kräfte, sechs Polizeibeamte sowie der Einsatzleitdienst des Wartburgkreises beteiligt. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuenhof und Stregda übernahmen währenddessen den Brandschutz für das übrige Stadtgebiet.
Gegen 23 Uhr durften die Bewohner der Häuser 14 und 16 zurück in ihre Wohnungen. Rund eine halbe Stunde später folgten die Mieter von Hausnummer 12. Dort hatte der Brand zuvor auch einen Stromausfall verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei ermittelt.