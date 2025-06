Eisbachwelle Stadt will Akteneinsicht vor Surfwellen-Entscheidung

Neues Sicherheitskonzept

Die Stadt will nun nach Angaben Krauses "auf dringenden anwaltlichen Rat hin" die Ermittlungsakten einsehen. Sollten sich darin keine sicherheitsrelevanten Aspekte finden, stehe einer Öffnung grundsätzlich nichts im Wege, sagte Krause. In den vergangenen Wochen habe die Stadt die Allgemeinverfügung angepasst, die das Surfen an der Eisbachwelle gestatte. Zudem habe man mit der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) ein Sicherheitskonzept erstellt, das derzeit noch in der Endabstimmung sei. Darin sollen die Surfer unter anderem verpflichtet werden, eine selbst lösende Fangleine zu benutzen.