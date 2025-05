Eisbach-Surfen als Lebensgefühl

Die Eisbachwelle mitten in der Stadt ist bei Surfern international bekannt, die Wellenreiter zählen seit Jahren zu den Münchner Touristenattraktionen. Auch Söder schätzt den Anblick, wie er nun kundtat. "Mir gefällt es immer wahnsinnig, wenn man am Morgen in die Staatskanzlei fährt und man sieht am Rand die Surfer stehen", sagte Söder. Das sei ein Lebensgefühl, das gut zu Bayern passe. "Und dann surfen wir irgendwann in den Sonnenuntergang."