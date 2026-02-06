München - Es sah nicht schlecht aus, meinte auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter: Doch der Vorversuch zur Wiederbelebung der legendären Surfwelle vor zwei Tagen hat doch nicht das ersehnte Ergebnis gebracht. Die Aktion unter Leitung von Professor Robert Meier-Staude habe gezeigt, dass weitere Vorversuche notwendig seien, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Reiter, dem Surf Club München und der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM). Erst dann könne fundiert beurteilt werden, unter welchen Bedingungen und mit welchen Maßnahmen die Welle am besten wiederhergestellt werden könne.