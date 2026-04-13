Eisbachwelle Ein Jahr nach tödlichem Surfunfall - viele Fragen offen

Die Szene ist ungeduldig. Gut eine Woche nach dem geplatzten Versuch war an Ostern plötzlich die Welle da, einen Tag lang wurde trotz Verbots gesurft. Einmal mehr war dem Vernehmen nach unerlaubt ein Einbau im Wasser installiert worden, um die Welle zu provozieren - wie auch früher schon. Dieses Mal wirkte es fast wie ein Appell: Seht her, es geht – einfach und schnell.

Längst gibt es in mehreren Städten künstliche Wellen - Expertise ist da. "In zwei Stunden wäre die Sache erledigt, und der Oberbürgermeister wäre ein Problem los", sagte der Präsident des Surf Club München, Martin Grün an Ostern.

Doch die Lösung muss sicher sein. Die Sorge, dass wieder etwas passiert, ist groß.

Unfallursache bleibt ungeklärt

Bis heute ist nicht ganz geklärt, wie es zu dem tödlichen Unfall kam. Zur Ursachenforschung am Grund des Baches wurde das Wasser abgesenkt, Taucher stiegen ins Wasser. Zu sehen waren Störsteine - gefährliche Hindernisse wurden nicht gefunden.

Die Staatsanwaltschaft München I hatte ihre Ermittlungen im Juni eingestellt, sie sah kein Fremdverschulden. "Denkbar, aber nicht mit Sicherheit feststellbar ist, dass sich die Surferin mit ihrem Surfbrett oder ihrer Leash an einem der 29 Störsteine verhakte, durch die unter Spannung stehende Leash in der Welle gefangen war und durch die Strömung unter Wasser gedrückt wurde", teilte die Behörde mit. "Allein die Duldung des Surfens auf der Eisbachwelle durch die Landeshauptstadt begründet keine strafrechtliche Verantwortung für den Todesfall."

Um die Surfwelle gab es über Jahre Gerangel. Die früher zuständige Schlösser- und Seenverwaltung wollte das Surfen aus Sicherheitsbedenken nicht erlauben. In dem reißenden Gewässer gab es tödliche Unfälle, wenngleich nicht mit Surfern. Die Wassersportler kämpften hartnäckig – bis endlich das Gelände der Stadt übertragen wurde, die das Surfen gemäß einer Allgemeinverfügung von 2010 duldete - auf eigenes Risiko der Sportler.

Knackpunkt Haftung

Wenn nun offiziell mit baulichen Maßnahmen die Welle hergestellt wird, stellt sich verstärkt die Frage nach der Haftung. Die Welle könnte dann zur Sportstätte werden. Jemand müsste wohl die Verantwortung übernehmen - so wie es bei anderen künstlichen oder halbkünstlichen Wellen Vereine tun.

Der Surf Club München lehnt laut Präsident Grün eine dauerhafte Haftung am Eisbach ab. Also die Stadt? Beim Umweltreferat heißt es: "Erst wenn eine technische Lösung gefunden und die Welle wieder surfbar ist, können künftige Nutzungs- und Haftungskonzepte sinnvoll betrachtet werden."