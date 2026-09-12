„Eng, unbequem und schnell“ lautet das Fazit von Sven aus Sangerhausen, nachdem er mit seiner Frau Susanna und seiner Tochter Ida aus dem Viererbob geklettert ist und den Helm absetzte. „Aber Spaß hat es gemacht“, so der Wander-Kurzurlauber in Oberhof. „Und ich dachte schon, wir müssen auf die große Strecke und steigen unterwegs an der Eisrinne ein“, hatte er anfangs noch vermutet. Die kurze Fahrt auf der Startstrecke war ihm dann doch die angenehmere Version.