Die Temperaturen im Ilm-Kreis steigen und damit auch die Lust auf eine leckere Abkühlung: Eis. Doch während Lebensmittel und Sprit zuletzt deutlich teurer geworden sind, stellen sich viele die Frage: Was kostet eigentlich eine Kugel Eis im Sommer 2026? Welche Sorten sind gerade angesagt – von Klassikern bis zu ausgefallenen Trendkreationen? Gibt es auch vegane Alternativen? Und wie verbreitet ist die Kartenzahlung? Wir haben nachgefragt.