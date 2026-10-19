Einziges Optikmuseum Ein Museum für das Licht - der Neubau startet in Jena

Jena (dpa/t) - Sie ist ein wichtiger Industriezweig in Deutschland und gehört nicht nur als Brille oder Smartphone-Kamera zum Alltag vieler Menschen: die Optik. Ihre Wurzeln hat die industrielle Nutzung des Lichts dank des Unternehmers Carl Zeiss in Jena. In der Thüringer Industrie- und Universitätsstadt entsteht derzeit ein ambitioniertes Museumsprojekt. Das neue Deutsche Optische Museum - es wird teurer und die Eröffnung verschiebt um etwa ein Jahr. Nun ist das Projekt nach Angaben von Gründungsdirektor Timo Mappes in eine wichtige Phase gestartet.