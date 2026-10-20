Rund 20 Stunden dauert es, bis ein Sauerteigbrot fertig ist. Für Bio-Bäcker Marko Steiner gehört diese Zeit zur Herstellung dazu. An der langen Teigführung will der 46-Jährige festhalten. „Je länger, desto besser“, sagt er. Dass sich seine Arbeit auch bei einer Brotprüfung auszahlt, zeigt das Ergebnis aus diesem Jahr: Bei der Thüringer Bio-Brotprüfung 2026 wurde sein Fitnessbrot mit 4,88 von fünf möglichen Punkten bewertet. Damit erreichte Steiner den ersten Platz in der Kategorie „Ernährungsbewusst“.