Max Kosta hat in seiner Heimatstadt Bad Salzungen bereits seine Spuren hinterlassen. Der Graffiti-Künstler, der nun in Erfurt lebt, ist bekannt für seine Bilder an Häusern und anderen Bauwerken. Nun ist er mit seinem Team wieder in der Kreisstadt, um ein ganz besonderes Projekt umzusetzen. An 14 Standorten in der Bad Salzunger Innenstadt werden Stromkästen mit historisch angehauchten Motiven verschönert, mit einem QR-Code versehen und als Rundgang ausgewiesen.