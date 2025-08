Es sind die Nachwendejahre. Die prächtige Bausubstanz in Erfurt, zu DDR-Zeiten vernachlässigt, erwacht zu neuem Leben. Nun ist endlich genügend Geld da, um die alten Häuser der einst wohlhabenden Stadt zu sanieren. Manche Lücken werden neu bebaut. So auch in der Michaelisstraße, einer vom Stadtkern am Benediktsplatz, wo sich die Touristinformation befindet, nach Norden führenden Straße. Sie gehört zu den ältesten Bereichen der Stadt. Früher war hier das Judenviertel.