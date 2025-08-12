Einzigartige Aufnahme Bild eines kosmischen Jets enthüllt das "Auge von Sauron"

"Als wir das Bild rekonstruierten, sah es wirklich atemberaubend aus", wird Kovalev in einer Mitteilung seines Instituts zitiert. "Wir haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen – ein nahezu perfektes ringförmiges Magnetfeld mit einem Jet, der direkt in unsere Richtung zeigt." Dass sich der Jet nur langsam zu bewegen schien, war demnach eine optische Täuschung – verursacht schlicht dadurch, dass er genau in Richtung Erde ausgerichtet ist.