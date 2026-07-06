Norbert Hegmann hatte lange als Marktforscher und Berater der Markenartikelindustrie gearbeitet, bevor er sich vor zehn Jahren auf unternehmerisches Risiko einließ und mit einem Partner den Supermarkt fürs Dorf, genannt Tante Enso, gründete. Diese Erfahrung, im Gespräch mit Kunden den richtigen Ton zu treffen, merkte man am Donnerstagabend in der Meng-Hämm-Arena deutlich. Die mehr als 300 Bürger, die durch ihr Kommen das Interesse am Fortbestand eines „ordentlichen“ Marktes im Dorfzentrum bekundeten, gewann er durch klare Aussagen, einen freundlichen Ton und Offenheit. Dass der Gründer und oberste Chef selbst von Bremen anreist, sprach ebenfalls für ihn.