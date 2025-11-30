Zwei Jahre haben es Johanna Walter, Anna Höfner und Nelly Engelhardt noch bis zum Abitur. Die Zielmarke ist aktuell das Jahr 2027 und für den Abiball wird kräftig gesammelt. Zum Andreasmarkt am Sonntag bieten sie Socken, Plätzchen, Waffeln und Crêpes in einer der Verkaufshütten auf dem Pikoplatz an. „Wir nutzen jede Gelegenheit“, sagt Johanna Walter. Und der Andreasmarkt schien ihnen eine gute Gelegenheit, wenn auch das Wetter am Wochenende nicht so gut für einen Bummel durch die Sonneberger Innenstadt war.