Einzelhandel: Waren bald hinter Glas? Handel klagt über Diebesbanden

Zwischen April 2024 und März 2025 registrierte das britische Statistikamt insgesamt 530.643 Ladendiebstähle in England und Wales. Ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die tatsächliche Anzahl liegt schätzungsweise um ein Vielfaches höher. Allein der Verband Association of Convenience Stores spricht von mehr als 6,2 Millionen Fällen, wie die BBC berichtete.