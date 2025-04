Einzelhandel Thüringen will flächendeckend 24-Stunden-Läden ermöglichen

Branchenvertreter kritisieren die nun zur Diskussion stehenden neuen Regularien. "Das bedeutet, dass wir temporär, also dann zu den vorgeschriebenen Öffnungszeiten oder nach den Zeiten eben eine Abtrennung im Laden vornehmen müssen, so wie das in Bayern auch schon ist, an zwei Standorten", sagt Jessica Renziehausen, Sprecherin von Tante Enso. Das Bremer Unternehmen hat sich auf 24-Stunden-Läden im ländlichen Raum spezialisiert und beliefert genossenschaftlich betriebene Filialen an 60 Standorten in ganz Deutschland - darunter auch eine in Thüringen. Weitere Filialen im Freistaat seien aktuell bereits in Planung.