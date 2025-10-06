Einzelhandel: Südthüringer Läden im Kampf gegen Erfurt

Die bundesweite Aktion „Deutschland Kauf Lokal“ geht in die entscheidende Phase: Vom 6. bis 20. Oktober kann über die „Lieblingsläden“ des Jahres 2025 abgestimmt werden.
Zwei Geschäfte aus Südthüringen stehen im Rennen um den Titel „Lieblingsladen 2025“. Die Abstimmung läuft noch bis zum 20. Oktober.
Wie die Initiatoren der branchengetriebenen Kampagne mitteilen, seien in diesem Jahr mehr als 2000 Geschäfte aus der ganzen Bundesrepublik vertreten.
Zu diesen zählen auch einige aus Thüringen, die meisten allerdings aus der Hauptstadt Erfurt. Neben diesen Einzelhändlern versuchen sich jedoch auch zwei aus Südthüringen zu behaupten.
Mit dabei sind das Geschäft „Schuhhaus Lieber“ aus Bad Salzungen sowie der Baumarkt „Profi Schmitt“ aus Adelhausen (Landkreis Hildburghausen).
Die Initiative, die sich seit 2020 auf die Fahne geschrieben hat, den lokalen Einzelhandel zu stärken, will auf die Bedeutung lebendiger Innenstädte aufmerksam machen. „Lokale Läden sind weit mehr als Einkaufsmöglichkeiten – sie sind das Herz unserer Städte“, betonen die Initiatoren.