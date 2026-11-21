Wenn Maik Henkel morgens um halb sieben den Viernauer Supermarkt aufschließt, lässt der erste Lastwagen meist nicht lange auf sich warten. Der Marktleiter stammt aus Viernau und hat schon die Tegut-Filiale geleitet. Seit dem 1. Oktober betreibt Enso den Markt. Was sich damit für Kunden und Beschäftigte ändert, schilderte Henkel bei einem Besuch von Landrätin Peggy Greiser und Bürgermeister Markus Böttcher.