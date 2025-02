Hamburg - Die Optikerkette Eyes and More möchte in den nächsten vier Jahren 150 neue Filialen in Deutschland eröffnen. Das sagte der Geschäftsführer des niederländischen Mutterkonzerns Nexeye, Bart van den Nieuwenhof, der Deutschen Presse-Agentur. Bis 2029 sollen mehr als 700 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Man suche nach geeigneten Flächen zum Anmieten in Innenstadtlagen, hieß es. Lediglich bis zu fünf Filialen werden demnach in den kommenden Jahren schließen.