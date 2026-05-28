Große Transparente in Sichtweite zur Bundesstraße im Frankenblick-Ortsteil Seltendorf verschaffen wenigstens in der Durchfahrt Aufmerksamkeit. Seit etwa zwei Monaten polarisiert dort und im Web die in Aussicht gestellte Ansiedlung eines Discounters der Diska-Kette. Der Seltendorfer Martin Truckenbrodt hatte die Plakatierung selbst finanziert, wie er ebenso einräumt wie er jüngst bemerkte, dass die Beziehung zum lokalen Rathaus wenigstens kompliziert ist. „Die Bürgermeisterin hat mir das Du entzogen und wir sind wieder per Sie“, hat er jüngst kommuniziert. Während Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe und ein großer Teil der Gemeinderäte die Nahversorgung im westlichen Teil der Kommune über eine neue Einzelhandelseinrichtung verbessern möchten – eine Versprechung aller Kandidaten während des Bürgermeisterwahlkampfes –, befürchten Anlieger des in Aussicht genommenen Standorts eine Investruine und den Verlust von Grünflächen.