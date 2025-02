Einzelhandel: Kunden gehen seltener zum Juwelier - aber kaufen teurer ein

München/Pforzheim/Köln - Die deutschen Juweliere und Uhrenfachgeschäfte haben trotz weniger Kundschaft annähernd so viel umgesetzt wie im Vorjahr. Zwar sank der Branchenumsatz vergangenes Jahr um 1,2 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro, wie der Branchenverband BVJ anlässlich der Schmuckmesse Inhorgenta in München mitteilte. Er liegt damit aber noch immer nah an den beiden ausgesprochen starken Vorjahren. Nach der Pandemie hatten die Umsätze im Jahr 2022 einen starken Sprung um gut ein Fünftel gemacht und verharren seither auf diesem neuen Niveau.