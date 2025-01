Donnersdorf/Neckarsulm - Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland will an seinem Logistik-Standort Donnersdorf bei Schweinfurt einen Großteil der etwa 500 Stellen streichen und die Arbeit künftig über Subunternehmen organisieren. Betroffen seien bis zu 350 Mitarbeitende an dem Standort, teilte der Handelsriese im baden-württembergischen Neckarsulm mit. Diese könnten nicht weiter in Donnersdorf beschäftigt werden. Kritik kam von der Gewerkschaft Verdi. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.