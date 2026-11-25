Wie viele Filialen fortbestehen, hängt laut Kebekus auch vom neuen Eigentümer ab. "Der hat am Ende noch einmal seine eigene Sicht auf die Standorte und die Auswahl." Ein einzelner großer Anker-Investor wäre "die Traumlösung". Möglich sei auch ein Verkauf in mehreren Paketen. "Wenn es noch ein oder zwei andere gibt, die Filialen übernehmen, die wir sonst schließen würden, wäre das natürlich das Beste."

Wie viel Geld muss investiert werden?

Eine Summe nannte Kebekus nicht. "Am Ende hängt es davon ab, wie viele Filialen übernommen werden – und welche", sagte er. "Wenn die Filialen im Übernahme-Paket sind, die schon renoviert sind oder nur wenig Mittel erfordern, ist der Investitionsbedarf nicht groß."

Die Unterschiede sind Kebekus zufolge teilweise erheblich. "In großen Häusern sind 30 oder 40 Millionen Euro für eine Renovierung nötig, in kleinen Häusern helfen vielleicht schon zwei oder drei Millionen Euro weiter." 15 bis 20 Standorte seien dringend renovierungsbedürftig. Auch die Filialen am Berliner Kurfürstendamm und in der Kölner Hohen Straße befänden sich in einem schlechten Zustand. Sie sollen wie das Warenhaus am Rotkreuzplatz in München im Frühjahr schließen, wie Galeria kürzlich mitgeteilt hatte.

Kebekus ist zuversichtlich, was die Zukunft des Handelskonzerns betrifft. "Das Warenhauskonzept hat – richtig transformiert – in der heutigen Zeit seinen Platz. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine Lösung finden."

Wie läuft das Geschäft?

"Im Oktober waren wir über Plan, die ersten zwei Novemberwochen waren nicht so toll", sagte Kebekus. Experten zufolge liege dies daran, dass viele Menschen auf die Rabattaktionen rund um den Black Friday warteten.