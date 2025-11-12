Die Schließung der „Trauminsel“ Ende des Jahres hat in Schmalkalden viele Bürgerinnen und Bürger bewegt. Das Geschäft gehört seit über zehn Jahren zu den prägenden Adressen der Innenstadt und wird schon jetzt von vielen als unverzichtbarer Bestandteil des Stadtbildes vermisst. Ein Bürger griff das Thema zur jüngsten Stadtratssitzung auf. Welche Unterstützung bietet die Stadt, um den Einzelhandel zu stärken?, wollte er von Bürgermeister Thomas Kaminski wissen. Gibt es Ansprechpartner, die sich um Probleme wie drohende Ladenschließungen kümmern?