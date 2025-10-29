Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen setzt sich für eine größere Flexibilität bei den Sonntagsöffnungen im Einzelhandel ein. Hintergrund ist die kürzlich angekündigte Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für verkaufsoffene Sonntage durch das Thüringer Arbeitsministerium. Demnach sollen künftig Landkreise und kreisfreie Städte die Genehmigungen erteilen, anstatt das Landesverwaltungsamt – ein Schritt, den die IHK begrüßt. Dennoch sieht die Handelskammer darin nur einen ersten Schritt, da das Ziel noch nicht vollständig erreicht sei.