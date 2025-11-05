Einzelhandel: Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an

Zweite Insolvenz seit 2024

Wormland hatte erst 2024 ein Insolvenzverfahren in Eigenregie durchlaufen und war im August dann gerettet worden. Das Modehaus Lengermann & Trieschmann (L&T) aus Osnabrück übernahm den Herrenausstatter mit damals noch 300 Mitarbeitern. "Rückblickend haben wir als Familienunternehmer in dritter Generation Fehler gemacht", räumte L&T-Chef Mark Rauschen ein. "Wir sind in die Planung der damaligen Geschäftsführer eingestiegen und haben zu spät erkannt, dass wir viele deutlichere und tiefere Einschnitte hätten vornehmen müssen."