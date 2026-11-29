Berlin - Mit den Umsätzen in der Woche vor dem ersten Advent ist nur knapp ein Viertel der Einzelhändler zufrieden. Auch Black Friday und Black Week haben offenbar kaum zusätzliche Käufer gebracht. Insgesamt lief es nur wenig besser als im recht schwachen Vorjahreszeitraum, wie eine Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter rund 250 Händlern ergab. Demnach zeigten sich 55 Prozent der Befragten unzufrieden mit dem Geschäftsverlauf in den Tagen vor dem ersten Advent. Nur 23 Prozent äußerten sich positiv. Der Samstag war dabei vielerorts der stärkste Tag der Woche.