Einzelhandel: Handel: Rekordumsatz beim Faschingsgeschäft in Bayern

Als Grund nennt der Geschäftsführer des Handelsverbands, Bernd Ohlmann, die lange Faschingssaison in diesem Jahr von 115 Tagen. Vergangenes Jahr seien es nur 95 Tage gewesen. Zwar könne Bayern mit seinen Faschingshochburgen in Franken beim Handel nicht mit dem Rheinland mithalten, aber "närrische Feiertage machen auch dem Einzelhandel in Bayern eine Freude", so Ohlmann. Auch wenn der Umsatz nicht so groß wie an anderen Fest- und Feiertagen wie Weihnachten, Ostern oder auch dem Valentinstag sei.