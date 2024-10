Erfurt (dpa/th) - Halloween gewinnt aus wirtschaftlicher Sicht auch in Thüringen stetig an Bedeutung. "Für einige Bereiche des Einzelhandels ist dieser Anlass mittlerweile ein interessanter Aspekt", erklärt der Landesgeschäftsführer des Thüringer Handelsverbands, Knut Bernsen. Seit etwa zehn Jahren stiegen die Umsätze in Verbindung mit dem Fest kontinuierlich. Auch in diesem Jahr werde mit weiteren Zuwächsen gerechnet.