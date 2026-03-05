Eine Diskussion mit Kandidaten um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Frankenblick brachte im April vergangenen Jahres das Thema aufs Tapet: Ein Discounter jenseits des Ortsteils Mengersgereuth-Hämmern, der mit einem Tegut-Markt gut versorgt ist, soll kommen. Stephan Krasemann (AfD/Allianz für Frankenblick) sprach seinerzeit von Verhandlungen der Gemeinde mit Anbietern und forderte dafür Flächen in Effelder und Seltendorf potenziellen Betreibern anzubieten. Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe ergänzte, ein zentral erreichbarer Standort direkt an der Bundesstraße sei vom Discounter zur Vorbedingung gemacht worden.