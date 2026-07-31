Freitagnachmittag bereiten Mitglieder verschiedener Vereine dem Betreiber des Tegut-Marktes in Katzhütte im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt einen sprichwörtlich großen Bahnhof, der – möglicherweise – der letzte Halt sein könnte. Etwa 100 Menschen aus Katzhütte waren gekommen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Alltäglich ist das nicht, aber es zeigt, es geht um etwas, das den Menschen wichtig ist. In Katzhütte verabschiedet sich der Tegut-Markt, in Föritztal hofft man auf einen Tante-Enso-Laden, der in Frankenblick demnächst ans Netz geht, während im Frankenblick-Ortsteil Rauenstein nun auch der Bäcker schließt und ein neuer Supermarkt in Seltendorf nicht wirklich gewünscht ist. Die gefühlte Situation der Nahversorgung zwischen Sonneberger Unterland und oberem Schwarzatal ist durchwachsen, vom Beziehungsstatus her würde man sagen: „kompliziert“.